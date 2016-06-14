الكاف يحدد زي الزمالك أمام إنيمبا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا لنادي الزمالك يحدد فيه زي الفريق في مباراة إنيمبا النيجيري بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي الزي الأبيض بالكامل للزمالك في تلك المباراة، مع الزي الأسود والرمادي لحارس المرمى.

في حين سيرتدي فريق إنيمبا الزي الأزرق بالكامل، وسيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.

الزمالك سيلتقي مع إنيمبا يوم 19 يونيو الجاري في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على أرض الفريق النيجيري بمدينة هارت كورت في تمام الساعة الخامسة مساءً.