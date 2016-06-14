كشاف في الجول - موسى داو.. سد دفاعي ساهم بهدفين أمام الأهلي

اللاعب البوركيني موسى داو صاحب الـ23 عاما والمنضم إلى صفوف المصري البورسعيدي قادما من فريق الحمام، كان ضمن قائمة منتخب بلاده تحت 17عام في كأس العالم 2009 ولكنه لم ينضم للمنتخب الأول بعدها، استحق أن نسلط عليه الضوء نظرا لما قدمه في مباراة الأهلي أمس الاثنين.

كشاف في الجول تحليل بالصور يقدمه FilGoal.com عقب كل مباراة لأبرز اللاعبين ليس على صعيد الإحصائيات الرقمية، ولكن استنادا إلى تواجد اللاعب ضمن حالات مؤثرة خلال المباراة على المستويين الدفاعي والهجومي.

وبالفعل قام داو بقص شريط افتتاح أهداف المباراة بالضغط العالي على حسام غالي قائد الأهلي الذي أخطأ في التعامل مع الكرة ليسددها بإتقان أقصى الزاوية البعيدة عن شريف إكرامي.

الضغط على غالي في كرة الهدف لم يكن محض الصدفة، فقد كان اللاعب البوركيني دائما يقوم بالضغط على قائد القلعة الحمراء.

لم يكتفِ السد البوركيني الدفاعي في وسط الملعب بالضغط على غالي فقط فقد كان يقوم برقابة أي من لاعبي الوسط الهجومي الذي يتوغل للعمق.

شاهد هُنا يراقب وليد سليمان.

وهُنا مع مؤمن زكريا المنطلق جهة اليسار، ثم سيتركه ليقابل رمضان صبحي الذي راوغ الظهير وانضم للداخل وبالفعل استخلص الكرة من أمام رمضان.

بعدها أعطاه حسام حسن مدير الفني التعليمات برقابة مؤمن زكريا المتحرك في كل مكان في الملعب ونجح إلى حد كبير في الحد من خطورة نجم الأهلي الأول في الفترة الأخيرة.

حتى حينما تحرك مؤمن في المساحات النصفية بين قلب الدفاع والظهير كان يتراجع معه داو.

ويرتد في أحضان خط دفاعه في حالة إرسال أطراف الأهلي للعرضيات لإبعاد الكرة ونجح في ذلك كثيرا.

وأخيرا في الهدف الثاني للمصري، كانت تمريرة الهدف من قبل داو أيضا فاللاعب البوركيني هو صاحب الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني لذلك كان رجل المباراة الأول.