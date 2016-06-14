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لو عندك مشاكل فى الحموضة والهضم.. إديها نعناع بعد الفطار

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لو عندك مشاكل فى الحموضة والهضم.. إديها نعناع بعد الفطار لو عندك مشاكل فى الحموضة والهضم.. إديها نعناع بعد الفطار
النعناع معروف أنه يعزز رائحة الفم والتنفس وهو نبات يستخدم لمئات السنين لخصائصه الطبية المعروفة، ويوضع فى العديد من المنتجات بالسوق مثل معجون الأسنان والعلكة، ومعطرات التنفس، والحلوى وأجهزة الاستنشاق.

فى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى "Medical News Today"، عن العديد من الفوائد للنعناع، وتشمل:

يعزز الهضم


>يتميز النعناع بأنه فاتح للشهية ومطهر للفم، ويعزز الهضم ويساعد فى حالات عسر الهضم والتهاب المعدة، طكا أن زيت النعناع يمكن أن يكون مهدئا طبيعياً ويعالج الغثيان ودوار الحركة.

وأوضح الباحثون أن رائحة النعناع ينشط الغدد اللعابية فى الفم كذلك الغدد التى تفرز الإنزيمات الهاضمة، وبالتالى يسهل عملية الهضم.

يعالج الصداع


>أوراق النعناع هى علاج سريع وفعال للغثيان، كما أن زيت النعناع الأساسى عندما يفرك على الجبين والأنف يعطى الإغاثة السريعة من الصداع، كما أنه يمكنه تخفيف الالتهاب ودرجة الحرارة التى كثيرا ما ترتبط بالصداع والصداع النصفى.

يعالج الكحة واضطرابات الجهاز التنفسى


>الرائحة القوية للنعناع هى فعالة جداً فى إزالة احتقان الأنف والحنجرة، والقصبة الهوائية والرئتين، مما يعطى الإغاثة الفورية لاضطرابات الجهاز التنفسى التى غالبا ما تنجم عن مرض الربو ونزلات البرد.

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