ومن الحب ما قتل.. فتاة تستأجر بلطجية لاختطاف حبيبها وتلقينه علقة ساخنة

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، فى إحباط محاولة خطف شاب عقب تمكنهم من ضبط سائق ميكروباص وآخرين وبصحبتهم شاب مصاب، واعترف باختطاف المتهمين له، وتبين أن فتاة استأجرتهم وحرضتهم على خطفه والتعدى عليه بالضرب، حيث تربطها بالمجنى عليه علاقة عاطفية وتحصله منها على مبالغ مالية ولم يقم بردها، فتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الحدائق الحالة الأمنية بالمنطقة، وتمكنوا من ضبط كل من "محمد ا ع" 31 سنة، سائق، قائد السيارة، وبحوزته حقيبة يد بداخلها مبلغ 800 جنيه، وهاتف محمول، و"مجدى م م" 33 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، و"محمود ص م" 28 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص.

وتم ضبط بصحبتهم "أمير م س" 24 سنة حاصل على معهد حاسب آلى، مصاب بكدمات بالوجه والعين اليسرى وسحجات بالذراع الأيمن، وبسؤال المصاب قرر بقيام المتهمين باختطافه كرها عنه والتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، والاستيلاء على متعلقاته المضبوطة بحوزة الأول .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا باختطاف المجنى عليه أثناء سيره بشارع بور سعيد كرها عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم والتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، بتحريض من "إيمان ن ك" 26 سنة والتى تربطها بالمجنى عليه علاقة عاطفية كما تحصل منها على مبالغ مالية ولم يقم بردها، وإنهم كانوا فى طريقهم لمنطقة الخصوص قليوبية لتسليمه لأحد أقارب المذكورة مقابل مبلغ 1000 جنيه لكل منهما، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 11070 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة خطف شاب وتعذيبه بمقابر الخليفة