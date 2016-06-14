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​إ​حالة 3 من أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط لمجلس التأديب

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​إ​حالة 3 من أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط لمجلس التأديب ​إ​حالة 3 من أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط لمجلس التأديب

الدكتور أحمد عبده جعيص

مراسل «ONA»:

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، الثلاثاء، قرارين بإحالة 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليتى التربية ورياض الأطفال لمجلس التأديب لمخالفتهم اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالجامعات المصرية

وجاء القرار رقم 1074 بتاريخ 9 يونيو 2016، بإحالة الدكتور “و و ع ” مدرس بكلية التربية بالجامعة  إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك لارتكابه ما يخالف القيم والمبادئ والتقاليد الجامعية حيث تصرف مع عدد من الطالبات بما لا يليق بالأخلاق الجامعية , وبدلا من أن يبث القيم الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب, وترسيخ وتدعيم الإتصال المباشر معهم ورعاية شئونهم الإجتماعية قام بإرتكاب العديد من الأفعال التى تتنافى وتتناقض مع ذلك ,وذلك بموجب المواد (96,105,107,108,109,110) من القانون رقم 49لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية

 كما أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 1075والذى يتضمن إحالة 2 من أعضاء هيئة التدريس بكلية رياض الأطفال بالجامعة  “ش م م  ” أستاذ متقرغ بقسم العلوم النفسية بكلية رياض الأطفال بالجامعة  , و “غ ك س ” المدرس بقسم العلوم النفسية بكلية رياض الأطفال بالجامعة, وذلك لرفضهما الإنتقال إلى المقر المؤقت لكلية رياض الأطفال بما يشكل مخالفة تأديبية للإخلال بواجب الوظيفة وما تفرضه من حق الطاعه وتنفيذ الأمر وذلك بموجب المواد “105,107,109″ من القانون رقم 49لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

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