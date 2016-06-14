خليه مشروبك طوال العام.. 5 فوائد لقمر الدين تحسن صحتك

لا تحلو ليالى رمضان بدون عصير قمر الدين المثلج مع لمة الأسرة والأهل والأقارب، رغم اقتصاره تناوله على شهر رمضان فقط إلا أن لهذا العصير فوائد كثيرة تجعلنا نفكر فى تناوله طوال العام.

كشف الموقع الأمريكى "fitnessyard" عن أشهر فوائد قمر الدين للاستفادة منها فى حماية أجسامنا من الأمراض، ومن هذه الفوائد..

1. تعويض الجسم بالفيتامينات الكثيرة..

>أثبتت الدراسات أن 100 جرام من قمر الدين يمد الجسم بما يقرب من 40% من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم طوال اليوم حيث يمد الجسم بـ8% من فيتامين ج و6% من فيتامين ب و3% من فيتامين ب1.

>2. يقلل شعورك بالعطش..

>أكدت الأبحاث أن تناول قمر الدين يقضى على الشعور بالعطش ويخلص الجسم من الجفاف الذى عانى منه الجسم طوال اليوم بسبب الصيام، ويشترط فى مشروب قمر الدين أن يكون خفيفا وغير مركز ومضاف إليه الكثير من السكر.

>3. يعالج سوء الهضم..

>ينظم قمر الدين عمل الأمعاء خاصة عند تناوله قبل وجبة الإفطار حيث يقوم بعلاج سوء الهضم الذى يحدث عند البعض بسبب تناول الإفطار بشراهة بعد فترة صيام طويلة.

>4. يساعد الرياضيين على الصيام مع ممارسة رياضتهم المفضلة..

>يظن بعض هواة الرياضة أن الصيام مع ممارسة رياضتهم من الأمور الصعبة، ولكن يساعد قمر الدين على التغلب على الإرهاق والتعب ويعطى طاقة لاستمرار الفرد فى رياضته.

>5. تقديمه للأطفال يحفزهم على الصيام..

>يمكن أن تستخدمه الأمهات كوسيلة لتشجيع أطفالها على الصيام لعدد ساعات محددة دون أن تخاف على نموهم، حيث يعمل قمر الدين على تنشيط نمو الأطفال ويفتح شهيتهم على الطعام.

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