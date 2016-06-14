تشييع جثمان سعاد الحداد«سيدة المسرح الليبى»

شيعتت اليوم جنازة الفنانة سعاد الحداد “سيدة المسرح الليبي”، التى توفيت بعد صراع طويل مع المرض.

وتعتبر الفنانة سعاد الحداد من جيل الرائدات في المسرح الليبي ،بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح في سوريا لأن عائلتها كانت من ضمن العائلات الليبية المهاجرة إلىها ، وكان أول من اكتشفها هو المخرج الليبي “صبري عياد” الذي كانت عائلته أيضا من ضمن العائلات الليبية المهاجرة إلى سوريا.

وعادت عائلة سعاد الحداد من المهجر إلى ليبيا سنة 1965 و انتسبت سعاد إلى الفرقة الوطنية للمسرح و قدمت العديد من المسرحيات الناجحة.