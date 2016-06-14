غدًا.. علا غانم ضيفة «رامز بيلعب بالنار»

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف النجم رامز جلال، غدًا الأ ربعاء، النجمة علا غانم، في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، المذاع على قناة “MBC مصر”، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، محققًا النجاحات ومُحلقًا بعيدًا عن المنافسة.

وتُفجر الحلقة غدًا الكثير من المواقف الغير متوقعة والمثيرة، والتي حبست أنفاس علا غانم التي تتعرض للمرة الأولي لمُغامرة الظهور مع رامز جلال.

“رامز بيلعب بالنار”، يُعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر”، 7:00 مساءً.

ويُعاد البرنامج على “MBC مصر”، 1:00 بعد منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة 7:00 مساءً الأربعاء.