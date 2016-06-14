ضبط فلاح ينقب عن الآثار بمنزله فى الفيوم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم فلاحا أثناء تنقيبه عن الآثار وعمل حضرة بمنزله بمدينة طامية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بورود معلومات عن قيام "جرئ.ع.ط" 53 سنة فلاح بالتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة طامية وتم ضبطه بمنزله والعثور على حفرة مساحة 4 أمتار وعمق 15 مترا، كما ضبطت معدات الحفر، تحرر المحضر رقم 2797 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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