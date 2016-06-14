أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط فلاح ينقب عن الآثار بمنزله فى الفيوم

Google+ Print
ضبط فلاح ينقب عن الآثار بمنزله فى الفيوم ضبط فلاح ينقب عن الآثار بمنزله فى الفيوم
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم فلاحا أثناء تنقيبه عن الآثار وعمل حضرة بمنزله بمدينة طامية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بورود معلومات عن قيام "جرئ.ع.ط" 53 سنة فلاح بالتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة طامية وتم ضبطه بمنزله والعثور على حفرة مساحة 4 أمتار وعمق 15 مترا، كما ضبطت معدات الحفر، تحرر المحضر رقم 2797 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


>مصرع عاملين سقطا فى بئر داخل مصنع مخللات بالفيوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365