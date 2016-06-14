حقائب للفتيات الصغيرات من "كارولينا هيريرا"

أعلنت علامة "سي إتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera عن اطلاقها لمجموعة خاصة من حقائبها الأكثر شهرة: "أندي"، "بيمبا" و"سولا" بنسخ مصغرة للفتيات الصغيرات.

حيث رغبت علامة "سي إتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera في مفاجأة الأمهات والبنات.

تجمع هذه الحقائب ما بين الألوان الفرحة والروح المرحة ولكل منها طابعها الخاص. كما أن هذه الحقائب الثلاثة هي تأكيد على فرادة وأصالة دار "هيريرا" Herrera إذ تطلق العنان للطفل الداخلي في الكبار. الآن يمكن للصغيرات أن تشعرن مثل أمهاتهن وأن يبدأن بمواكبة الموضة في سن صغيرة.

وهل من طريقة أفضل لألبس صغيرتي غير الأكسسوارات الكلاسيكية والخالدة؟