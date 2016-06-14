فريق في الجول – السولية يختار أفضل 11 في الدوري ' مدافع زملكاوي '

يعرض FilGoal.com اختيارات عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات السولية من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار نجم الإسماعيلي السابق لاعبا من الزمالك ضمن تشكيل أهلاوي كامل، وهو علي جبر المدافع الدولي.

ويرى السولية أن زميله رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو أفضل لاعب صاعد في الدوري المصري هذا الموسم، وزميله الآخر ماليك إيفونا أفضل لاعب أجنبي.