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أخبار الأردن..الأردن يدين هجوم باريس الإرهابى

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أخبار الأردن..الأردن يدين هجوم باريس الإرهابى أخبار الأردن..الأردن يدين هجوم باريس الإرهابى
أدانت الأردنية الثلاثاء، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى إحدى ضواحى العاصمة الفرنسية باريس الليلة الماضية، وأدى إلى مقتل قائد بالشرطة وشريكته.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى- فى بيان- وقوف الأردن إلى جانب الحكومة الفرنسية فى مواجهة التطرف والإرهاب، مشددا على موقف الأردن الداعى إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية ضمن نهج شمولى للتعامل مع خطر الإرهاب باعتباره تهديدا رئيسا للأمن العالمى.

وكان شرطى فرنسى وزوجته قد لقيا مصرعهما مساء أمس الاثنين قرب باريس، إثر هجوم بالسكين نفذه شخص أعلن مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابى.
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