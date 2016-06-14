سفير سلوفاكيا بالقاهرة : افتتاح وحدة توليد وضخ أوكسجين فى مستشفى 57357

أكد فالير فرانكو سفير سلوفاكيا بالقاهرة أن سفارة بلاده دعمت منذ البداية فكرة العمل الإنسانى بالتبرع بوحدة توليد وضخ أوكسجين مستشفى 57357 والتى ساهمت فيها شركة أوكسمات الدنماركية وشركة بوج الألمانية وشركة اطلسكو المصرية بتمويل سلوفاكى.

وأشار السفير - فى كلمته التى ألقاها اليوم فى افتتاح وحدة توليد وضخ أوكسجين بمستشفى 57357 بحضور الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى ولفيف من قيادات المستشفى - إلى أن افتتاح هذه الوحدة اليوم يعتبر رسالة واضحة للتضامن مع الأطباء المصريين والعاملين فى هذا المجال والمنظمات غير الربحية من مختلف أنحاء العالم الذين يعالجون ويساعدون الأطفال المصابين بالسرطان فى مصر والدول المجاورة.

وقال "إن هذه المستشفى تعد مؤسسة شاملة لصالح الأطفال المرضى وأنه بالرغم من أن مستشفى 57357 تدار بالكامل من خلال المساعدات الخيرية المحلية والدولية إلا أنها ملتزمة بالبحث العلمى الذى يعد أداة لإحراز تقدم فى علاج السرطان وتطوير الأدوية اللازمة لذلك".

وأعرب فرانكو عن اعتقاده بأن وحدة الأوكسجين سوف تسهل من عمل الأطباء والعاملين فى المستشفى لتقديم خدمات أفضل للأطفال .. لافتا إلى أن سلوفاكيا سوف ترأس مجلس الاتحاد الأوروبى فى أول يوليو وأنها سوف تعمل على دعم علاقات الصداقة بين الاتحاد ومصر على أساس القيم العالمية فى كافة المجالات.