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ضبط طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال مايو بالدقهلية

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ضبط طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال مايو بالدقهلية ضبط طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال مايو بالدقهلية
قال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، أن الإدارة العامة للصحة والمجازر بقطاع الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث قامت بضبط 1.277 طن "لحوم وأسماك ومصنعات لحوم"، غير صالحة للاستخدام الآدمي بمراكز "المنصورة - ميت غمر- السنبلاوين- تمى الأمديد- دكرنس- أجا- شربين- ميت سويد".

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المضبوطات تم عرضها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للبيع والعرض والتخزين بعدد من المحلات والشوادر حيث تم تحرير 37 محضرا وذلك خلال شهر مايو الماضى، وتم إعدام المضبوطات.

ووجه محافظ دمياط وكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، واستمرار الجهود المبذولة لمنع الغش التجاري ومراقبة الجودة ومواصفات السلع ومواجهة الفساد فى الأسواق، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

مباحث التموين تضبط 237 كجم لحوم فاسدة بمنفذ غير مرخص بالضاهر
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مصر 365

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