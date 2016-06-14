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رغم الخسارة.. الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات

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رغم الخسارة.. الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات رغم الخسارة.. الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات

منح مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي، فراحة للاعبين يوم غدا الأربعاء تجنبا للإرهاق.

وكعادته منح مارتن يول اللاعبين راحة سلبية في اليوم بعد التالي للمباراة تفاديا لإرهاقهم.

وخاض الأهلي مباراة يوم أمس أمام النادي المصري، انتهت بفوز الفريق الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيعود لاعبو الأهلي للتدريبات عصر يوم الخميس المقبل، قبل أن تسافر بعثة الفريق إلى زامبيا في الثامنة من مساء نفس اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة زيسكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

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