زادة وتيجانا يغادران لنيجيريا استعدادا لمواجهة إنيمبا

غادر كل من هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وإسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة بالفريق للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق بمدينة بورت هاركورت استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان هاني زادة رئيس بعثة الفريق المتجهة لنيجيريا قد نجح في توفير ملعبين للتدريب استعدادا لمواجهة إنيمبا في أولى مواجهات الزمالك بدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيتجه الزمالك إلى نيجيريا يوم 16 يونيو الجاري من أجل الاستعداد لمواجهة إنيمبا، على أن تقام المباراة يوم 19 من الشهر.

ومن المقرر أن يطمئن كل من إسماعيل يوسف وهاني زادة على ملاعب التدريب التي سيخوض عليها الزمالك تدريباته في نيجيريا وكذلك أماكن الإقامة ووسائل المواصلات.

ويقع الزمالك ضمن المجموعة الثانية من دور الـ8 مع أندية إنيمبا النيجيري ووفاق سطيف الجزائري وصنداونز الجنوب إفريقي.