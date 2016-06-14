رئيس جامعة أسيوط يناشد الوزراء بتركيب تكييفات فى صالات الامتحانات

ناشد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سرعة الموافقة على تركيب عدد من وحدات التكييف بثلاث صالات مجهزة لأداء الامتحانات، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نصف مليون جنيه، لافتًا إلى انتهاء الجامعة من تركيب الوحدات بالصالة الرابعة الخاصة بكلية التجارة.

وقال رئيس الجامعة خلال جولة تفقد فيها أعمال لجان امتحانات نهاية العام يرافقه عدد من مديرى الإدارات المختصة، والدكتور إليزابيث عبد المسيح عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إنه يجرى حاليًا دراسة عقد دورات تدريبية على سبل الإسعافات الأولية للمشرفين على الامتحانات كافة لمواجهة أى حالات مرضية طارئة على نحو عاجل وسريع.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى سير عملية الامتحانات بمختلف كليات الجامعة فى مناخ يسوده الهدوء والانضباط، منوهًا عن تركيب 220 مروحة سقف إضافية بجانب أكثر من 50 مروحة متحركة داخل صالات الامتحانات لزيادة التهوية، ومحاولة تخفيض درجات الحرارة لمساعدة الطلاب على أداء الامتحانات بشكل جيد، مؤكدًا أن أسقف الصالات عازلة للحرارة وأنه قرر خلال تفقده لأعمال الامتحانات تركيب عدد من الأسقف العازلة المتحركة فى بعض قطاعات اللجان، كما أمر بدراسة تزويد تلك المقار بأجهزة تكييف صحراوية، خاصةً فى ظل ظروف تغير المناخ والارتفاع الكبير فى درجات الحرارة أثناء الامتحانات.

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