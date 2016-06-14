نائبة دائرة مشتول بالشرقية تطالب وزير التموين بتوفير سلع مخفضة للمركز

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنها التقت مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، اليوم الثلاثاء، لطلب توفير حصص تموينية للمركز عن طريق مشروع "جمعيتى" .

وأضافت النائبة فى تصريح صحفى، أن المشروع تقدم له 50 شابا وفتاة على مستوى مركز ومدينة مشتول السوق، وأيضًا توفير عربات متحركة لبيع السلع التموينية ومنتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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