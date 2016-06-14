أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائبة دائرة مشتول بالشرقية تطالب وزير التموين بتوفير سلع مخفضة للمركز

Google+ Print
نائبة دائرة مشتول بالشرقية تطالب وزير التموين بتوفير سلع مخفضة للمركز نائبة دائرة مشتول بالشرقية تطالب وزير التموين بتوفير سلع مخفضة للمركز
قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنها التقت مع الدكتور خالد حنفى وزير ، اليوم الثلاثاء، لطلب توفير حصص تموينية للمركز عن طريق مشروع "جمعيتى" .

وأضافت النائبة فى تصريح صحفى، أن المشروع تقدم له 50 شابا وفتاة على مستوى مركز ومدينة مشتول السوق، وأيضًا توفير عربات متحركة لبيع السلع التموينية ومنتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.


>إحالة صاحب عقار مخالف فى منطقة الغشام بالزقازيق للنيابة ‎
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه