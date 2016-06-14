مصرع 6 صيادين يمنيين فى إنقلاب مركبهم فى عرض البحر

أعلنت شرطة خفر السواحل اليمنية بقطاع البحر الأحمر أن ستة صيادين غرقوا فى المياه الدولية بعد خروجهم للصيد فى عرض البحر.

وأوضح مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فى صنعاء أن الصيادين كانوا على متن مركب صيد صغير وقد تعرض للانقلاب في عرض البحر نتيجة الأمواج والرياح الشديدة مما أدى إلى وفاتهم جميعا.

>وأشار إلى أن الحادث نجم عن خلل فنى بسبب عطل المحرك إضافة إلى سوء الأحوال البحرية.

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