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وزير خارجية أوغندا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

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وزير خارجية أوغندا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي وزير خارجية أوغندا يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

 

مراسل «ONA»:

أرشيفية وزير خارجية اوغندا

وصل مطار القاهرة الدولى، “هنرى أوكيلو” وزير الشئون الخارجية والدولية الأوغندي، اليوم الثلاثاء، فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ، وكبار المسؤلين بالدولة، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين، فى شتى المجالات .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن وزير خارجية أوغندا وصل القاهرة قادما من أثيوبيا، حيث قامت سلطات المطار بأنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار .

ويقوم “هنرى أوكيلو” وزير الشئون الخارجية والدولية الأوغندي، بجولة فى الشرق الأوسط لبحث سبل التعاون بين بلاده وباقى الدول، وأختار أن تكون القاهرة، هى محطته الأولى، ومنها يكمل جولته إلى عمان ودبى، وبعض العواصم العربية .

 

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