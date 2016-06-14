تشغيل 6 أجهزة أشعة ضمن المشروع المصري السويسري بالبحر الأحمر

مراسل«ONA»:

> إنتهت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، من تطويرأقسام الأشعة بمستشفيات الغردقة العام ورأس غارب المركزى وسفاجا المركزى، من خلال تركيب وتشغيل 6 أجهزة طبية حديثة ذات تقنية عالية مقدمة من المشروع المصرى السويسرى لتطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات.

وأكد الدكتور علاء عوض مدير عام مديرية الشؤون الصحية، أن الأجهزة التى تم تركيبها من أحدث أجهزة التصوير بالأشعة ذات تقنية عالية واستخدام الأشعة الرقمية لاظهار وتحسين وتخزين الصور، ويتم التصوير والاظهار خلال دقائق معدودة وبأعلى جودة لأدق التفاصيل، مما يسهم فى التشخيص الجيد والدقيق للحالات.

وأضاف، أنه تم الإنتهاء من تدريب الإخصائيين الفنيين بالتعامل مع تلك الأجهزة من خلال فريق من المختصين بالوزارة ومختصين من الشركات الموردة لتلك الأجهزة.