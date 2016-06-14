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محافظ بني سويف يتفقد عمليات رفع 3 ألاف طن مخلفات من شوارع المحافظة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان
> تفقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، الأعمال الخاصة برفع التراكمات من المناطق التي يوجد بها مخلفات هدم وبناء وقمامة بمدينة بني سويف.

كما وجه المحافظ،  بتكثيف الأعمال واستمرارها بحسب البرنامج الزمني الذي تم وضعه بالتنسيق مع الجهات المعنية مع إتخاذ الإجرءات القانونية والعملية حيالها، ومتابعتها لعدم تكرار مثل هذه المخالفات .

وأفاد السكرتير العام المساعد هناء عبدالعزيز، أنه يتم تنفيذ خطة المحافظة للتخلص من المخلفات الصلبة المتراكمة منذ سنوات بمدينة بني سويف، بالتنسيق مع مديرية الطرق والوحدة المحلية ومشروع النظافة، مشيرة إلى رفع حوالي 2000 طن مخلفات هدم وبناء بطريق أحمد وهبة بجواز عزبة بلبل , على مدار 3 أيام .

وأشارت إلى أنه تم رفع 995 طن خلال الأسبوع الماضي بجوار مدرسة عمر بن عبدالعزيز، حيث يتم العمل على فترتين “صباحية ومسائية”، لحين الإنتهاء من رفع كافة التراكمات ومخلفات الهدم والبناء .

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