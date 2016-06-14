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وصول 3 سيارات محملة باللحوم المدعمة لمحافظة الفيوم

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وصول 3 سيارات محملة باللحوم المدعمة لمحافظة الفيوم وصول 3 سيارات محملة باللحوم المدعمة لمحافظة الفيوم
استقبلت اليوم محافظة الفيوم 3 سيارات تابعة لحركة شباب بأمر الشعب محملة بمنتجات اللحوم والدواجن التي تباع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه سيتم توزيع منتجات سيارتين منهما حمولتهما 3 أطنان بمنطقتي الحواتم والبارودية بمدينة الفيوم، وسيارة حمولة 2 طن بمركز سنورس، مشيراً أن وصول هذه الدفعة الجديدة من سيارات اللحوم والدواجن تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.


>توزيع 200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمنطقة درب الطباخين
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مصر 365

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