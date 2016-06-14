محافظ الدقهلية يوجه مديرية الطب البيطرى بتكثيف الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية

وجه حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بتكثيف المرور الميدانى من قبل مديرى الإدارات البيطرية وفرق الأمان الحيوى من الأطباء البيطريين لرصد أى حالات مرضية والإبلاغ عنها فوراً والتعامل معها بالطرق الصحية وإعطاء أصحاب المزارع التوجيهات والإرشادات الخاصة بتطبيق شروط الأمان الحيوى.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن إمام، أكد على قيام فرق التقصي النشط لجميع الإدارات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعمل المركزي للرقابة على الإنتاج الحيواني لأخذ العينات العشوائية لفحصها معملياً للتأكد من خلوها من الأمراض وذلك لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان عن طريق عمل اختبارات دورية للتجمعات الحيوانية على مستوى المحافظة...وأوضح المحافظ بأنه تم إجراء التحصين لـ 51872 رأس وكذلك تم علاج 95989 رأس كما تم ذبح 4316 رأس ماشية و 159726 من الدواجن.

ومن ناحية أخرى فقد تم إعدام 1375 كلب ضال،كما تم ضبط عدد 2 طن و177 كجم من اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير 10 محاضر بيع بدون عينة بالإضافة إلى تحرير 41 محضر للمحالفين، وتم عقد 264 ندوة للإرشاد والتوجيه .

ووجه محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطري باستمرار تلك الحملات للحفاظ على الثروة الحيوانية واتخاذ الإجراءات حيال المخالطين لهذه الحيوانات المصابة كما أكد سيادته أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مديرية الطب البيطرى بالدقهلية للحفاظ على صحة المواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الدقهلية يأمر بإزالة إشغالات شارع قناة السويس وتحرير محاضر للمخالفين

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