ضبط 12 ألف جنيه مزورة بحوزة عامل فى الإسكندرية قبل ترويجها

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على عامل بحوزته 12 ألفا و800 جنيه مزورة بصدد ترويجها فى المحافظة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام "أحمد. م" 42 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول الرمل المحكوم عليه فى القضية جنايات ثان الرمل "سلاح ناري" غيابى بالسجن لمدة ثلاث سنوات يقوم بترويج العملات الورقية الوطنية المقلدة على عملائه بدائرة قسم أول المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته عدد 64 ورقة مالية مقلدة فئة 200 جنيه، أقر بإحرازه للعملات الوطنية المقلدة بقصد ترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر إدارى قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة.

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