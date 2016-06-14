القبض على 4 صيادين أثناء الصيد بدون ترخيص فى بحيرة السد العالى

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط مركب ببحيرة السد العالى، وعلى متنها 4 صيادين، أثناء ممارسة الصيد بدون ترخيص.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام حملة مكبرة ببحيرة السد العالى، أسفرت عن ضبط مركب صيد بدون ترخيص، وعلى متنها 4 صيادين لمزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص.

وتم ضبط 50 "جوبيا" صيد مخالف، و200 متر غزل مخالف للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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