تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «شبيب» داخل قسم شرطة الأقصر لـ12 يوليو

مراسل«ONA»:

> أجلت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فتحى أبوزيد محاكمة 13 متهمًا، بينهم 4 ضباط و 5 رقباء محبوسين و 4 مجندين مخلى سبيلهم بتهمة ضرب طلعت شبيب داخل قسم شرطة الاقصر، مما أفضي الي موته ، وذلك على خلفية ضبطه بتهمة حيازه أقراص مخدرة ، الي جلسة 12 يوليو للإطلاع على إفادة تقرير شركة المحمول”فودافون” عن أحد الأرقام الخاصة بالمتهم الثالث النقيب إبراهيم عماره معاون مباحث الأقصر.

وشهدت الجلسة التى عقدت بغرفة المداولة مطالبة دفاع المتهم الثالث بسؤال المتهمين الثانى الملازم أول باهر طه والمتهم الرابع الملازم اول محمد الأبنودى عن ملكيتهم للارقام 01066654088 و 01227673849 من عدمه ، وبسؤال المتهمين إعترفا المتهم الثانى بملكيته للرقم الثانى، كما إعترف المتهم الرابع بملكيته للرقم الأول.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بلاغًا بتجمهر المئات من الأهالى بمستشفى الأقصر الدولى إحتجاجًا على مقتل طلعت شبيب الرشيدى، وإتهامهم عدد من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من النقيب إبراهيم عمارة معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول محمد الأبنودي وملازم أول باهر طه، وملازم أول سمير هانى ضباط بالقسم ، ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة و محمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفنى رقباء سريين، تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد 15 يومًا وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم، بالإضافة إلى 4 مجندين مخلى سبيلهم .