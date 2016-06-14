مرتضى لـ في الجول: يفصلنا عن الأهلي نقطتين فقط.. وهذا هو الفارق بين حلمي ويول

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن الفارق مع الأهلي أصبح نقطتين وليس خمس نقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 31 جولة وقبل ثلاث مباريات على نهايته بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك.

وتحدث مرتضى منصور لـFilGoal.com قائلا:"الفارق مع الأهلي أصبح نقطتين وليس خمس نقاط".

وواصل رئيس الزمالك حديثه"سنحقق الفوز على الأهلي في المباراة الأخيرة من الدوري".

وأكمل"الكرة لا يوجد بها مستحيل، والآن هي في ملعبنا كي نفوز بلقب المسابقة".

وتابع مرتضى تصريحاته "الفارق بين محمد حلمي مدرب الزمالك ونظيره في الأهلي مارتن يول واضح للجميع".

وأتم"حلمي هو قائد جهاز فني وطني لا يكلف الزمالك ملايين ويحقق نتائج جيدة عكس يول الأهلي الذي يكلف الأهلي الملايين من الأموال".