حارب دهون الكبد فى 14 خطوة.. وانتهز فرصة رمضان لتتخلص منها

أكدت الدكتورة إيمان مدحت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى أن رمضان فرصة للتخلص من الكبد الدهنى بتناول الطعام الصحى من الخضروات والفواكه الطازجة وتجنب الوجبات الدسمة.

وقالت الدكتورة إيمان مدحت إن الكبد الدهنى ناتج عن تناول الأطعمة السكرية والدهنية، وهذا يسبب زيادة فى دهون الدم، مثل ارتفاع الكولسترول فى الدم والدهون الثلاثية، مضيفة أنه يوجد نوع من الدهون المفيدة التى تساعد على هضم الدهون وذوبانها، ونوع ضار من الدهون إذا وجد بكمية كبيرة يؤثر على القلب، ويساعد على تصلب الشرايين ويسبب الكبد الدهنى.

وأشارت إلى أن تناول السكريات بكميات كبيرة ستتحول إلى دهون ويتم تخزينها داخل الكبد وتزيد من حدوث الكبد الدهنى، لذا تنصح بالإقلال من السكريات والدهون حتى لا نصاب بالكبد الدهنى، والذى يتسبب فيما بعد فى حدوث تليف بالكبد، وما يتبعه من أضرار، والذى يؤدى إلى تليف بالكبد، وتضخم بالطحال وارتفاع ضغط الوريد البابى، وأورام سرطانية بالكبد، مثلها مثل المضاعفات الناتجة عن الفيروسات الكبدية.

وأوضحت أن الكبد الدهنى يصيب جميع الفئات، والأكثر تأثرا هم الأطفال نظرا لتناولهم الكثير من الحلويات، أو نتيجة وجود جين وراثى يصيب الاشخاص فى سن مبكرة.

وتقدم الدكتورة إيمان مدحت 14 خطوة هامة للتخلص من الكبد الدهنى..

>1- تناول الطعام المتنوع من الخضروات وتناول الخضروات بجميع ألوانها وخاصة البروكلى والذى يساعد فى التخلص من الكبد الدهنى، لأنه يحتوى على مواد تحفظ الجسم من المواد المؤكسدة، والإقلال من تناول السكريات والدهون.>2- تناول الفواكه الطازجة، وخصوصا تناول تفاحة يوميا وجميع الفواكه جيدة ماعدا بعض الفواكه مثل الفراولة والمانجو لأنهما يحتويان على نسبة عالية من الأملاح.>3- ممارسة الرياضة من نصف ساعة لساعة مشى 4 أيام فى الأسبوع.>4- خفض الوزن من نصف كيلو إلى 2 كيلو فى الأسبوع، ولا ينصح بخفض الوزن السريع تجنبا لزيادة الاصابة بدهون الكبد.>5- شرب المياه بكميات وفيرة 3 لتر يوميا أى 8 أكواب من الماء يساعد على التمثيل الغذائى، ويساعد فى إخراج الطاقة من البروتينات، ويعطى الحيوية للكبد والجلد والكلى.>6- تناول الزبادى لأنه يحتوى على البكتيريا المفيدة والتى تحل محل البكتيريا الضارة المسببة لأضرار بالقولون والكبد، وتساعد على الاصابة بالكبد الدهنى، والإصابة بالزهايمر، والذى يسبب النسيان وعدم التركيز.>7- تناول الأطعمة التى تحتوى على الألياف والتى تساعد على نظافة الأمعاء وعدم الإصابة بالإمساك.>8- تناول رقائق الكورن فليكس مع اللبن والشوفان فى الصباح أو فى السحور مع ملعقة عسل.>9- منع الزيوت المهدرجة والتى تسبب السرطان، وتنصح باستخدام زيت عباد الشمس، وزيت الزيتون وزيت السمسم.>10- يفضل تناول اللحوم إما مسلوقة أو مشوية.>11- يجب تناول الأسماك مرتين فى الأسبوع لأن الأسماك تحتوى على الأوميجا 3 والتى تعمل على خفض الكولسترول فى الجسم.>12- تجنب المشروبات الغازية.>13 - تجنب الوجبات السريعة المحتوية على البطاطس المقلية أو الشيبسى، واللحوم المصنعة لاحتوائها على مواد مسرطنة تؤدى إلى سرطان الكبد والأمعاء، مثل السوسيس والبرجر.>14- تنصح بتناول القهوة لأنها تحتوى على الكافيين النقى وتحمى الكبد من التليف.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأدوية الفعالة والتى تعمل على تقليل نسبة الدهون بالكبد وتقليل نسبة التليف مثل عقار "المتفورمين".

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