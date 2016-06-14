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بلاتر: الاتحاد الأوروبي كان يزور القرعة بالكرات الباردة والساخنة

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بلاتر: الاتحاد الأوروبي كان يزور القرعة بالكرات الباردة والساخنة بلاتر: الاتحاد الأوروبي كان يزور القرعة بالكرات الباردة والساخنة

قال جوسيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق إنه شاهد – في عدة مرات – تزويرا للاختيارات في إجراءات القرعة في المسابقات الأوروبية.

وكان بلاتر قد اتهم في قضية رشوة رفقة ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتم منعه من إجراء أي نشاط يخص كرة القدم لمدة 8 سنوات.

وفي تصريحات نقلتها "إي إس بي إن" قال بلاتر:"كان هناك شخص واحد فقط يمتلك القوة في أوروبا، أرتيميو فرانكي رئيس الاتحاد الأوروبي السابق من 1973 حتى 1983 كان يفعل ذلك في الدورات التي تخص الأندية ويزور القرعة".

وأضاف "لم أفعل ذلك في كأس العالم 1978، لكن بسحري بإمكاني فعل أي شيء"، قبل أن يستدرك قائلا "مرة أخرى أنا أمزح، القرعة كانت صادقة جدا".

واستطرد "لم ألمس يوما الكرات، وهو شيء فعله الأخرون، بالطبع بإمكانك أن تختار كرة معينة بجعلها ساخنة أو باردة".

وأردف "بالطبع الأمر تقنيا. ممكن أن هناك من يتخلص من أندية أو منتخبات بعينها في القرعة، لكنه لم يحدث يوما في الفيفا، لكنني شاهدت العديد من الحفلات التي تجرى بها القرعة في أوروبا يتم التزوير بها".

وشرح بلاتر كيف يتم اختيار كرات بعينها "قبل القرعة تقوم بوضع الكرات في الثلاجة لتجميدها، حينما تلمسهم تعرف إن كانت باردة أو ساخنة، لكي تعرف ما لديك".

وأتم "لم يحدث ذلك يوما في الفيفا، بالطبع قد يكون قد حدث يوما ما لكن ليس في وجودي".

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