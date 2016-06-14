أخبار فلسطين..مفوض الاتحاد الأوروبى يصل إلى غزة

وصل مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار يوهانس هان إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء فى زيارة قصيرة يفتتح خلالها مشروعات تنموية يمولها الاتحاد.

وقالت مصادر فلسطينية أن مفوض الاتحاد الأوروبى وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" الحدودى الخاضع للسيطرة الإسرائيلية برفقة وفد مكون من 18 شخصا.

وفور وصوله، افتتح مفوض الاتحاد الأوروبى محطة لتحلية المياه فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومن المقرر أن يلتقى خلال الزيارة بمسؤولين أمميين ووزراء فى حكومة التوافق الفلسطينية.

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