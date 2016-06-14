ريم أرحمة: تابعوا مفاجآت في "ساق البامبو"

الكويت – حسين الصيدلي

عبرت الفنانة البحرينية ريم أرحمة لـــ سيدتي نت عن مقدار الفرحة التي تعيشها وبردود الأفعال، التي حصدتها، والتي تخص دورها من عملها الدرامي الجديد ساق البامبو، مشيرة إلى أنها للتو انتهت من تصوير آخر مشاهدها في دبي، على أن تذهب لقضاء بضعة أيام مع أسرتها في البحرين وأن تعاود السفر إلى الكويت لعمل البروفات لعملها المسرحي، الذي تقدمه في فترة عيد الفطر تحت عنوان "بيت الحلا"

وحول ساق البامبو قالت: للوهلة الأولى عندما قرأت نص ساق البامبو أصابني القلق والتوتر وفي نفس الوقت شعرت بالفضول الذي جعلني أقوم بقراءة الرواية الأم للكاتب والروائي الكويتي سعود السنعوسي، التي فازت بجائزة البوكر العالمية، فالنص غني ومشبع بمواضيع وقضايا متعددة تمر بالكثير من التنقلات الدرامية التي عاشتها دول المنطقة منذ منتصف الثمانينات حتى الآن.

وتابعت: المسلسل هو جوكر الدراما لهذا الموسم وقد أحدث نقلة ملحوظة متقدماً بها عن باقي المسلسلات التي تعرض، وقد نصحت المشاهدين بمتابعة الأحداث القادمة والتي ستجمل عناصر مفاجأة كبيرة".

وعن جديدها في عيد الفطر قالت: أعود إلى الكويت قريباً لالتحق بفريق عمل مسرحية الأطفال الاستعراضية بيت الحلا، والتي تقوم ببطولتها الفنانة شجون الهاجري وهنادي الكندري ومحمد الحداد وإيمان نجم وآخرين، من تأليف وإخراج الفنان عبدالمحسن العمر، حيث ستقدم عروض المسرحية اعتباراً من أول أيام عيد الفطرالمبارك على صالة الخطيبب في النادي العربي الرياضي.