برقية تهنئة من على عبد العال للرئيس السيسى بمناسبة غزوة بدر

أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى غزوة بدر الكبرى فى العاشر من رمضان.

وجاءت نص البرقية:

>فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

> رئيس الجمهورية

> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

> يطيب لى أن أبعث لفخامتكم باسمى وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة حلول ذكرى غزوة بدر الكبرى فى العاشر من رمضان المبارك، تلك الذكرى التى سجلها التاريخ الإسلامى فى صفحاته الخالدة، واتخذها جيشنا قدوة لنصره فى حرب أكتوبر المجيدة، سائلين المولى عز وجل أن تنعم مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار .

> وفقكم الله وسدد على طريق الحق والنصر خطاكم،

>وتفضلوا فخامتكم بقبول فائق الاحترام ؛

> دكتور / على عبد العال

> رئيس مجلس النواب

كما بعث كلاً من : السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس ببرقيات تهنئة مماثلة.

وكذلك بعث الدكتور على عبد العال ببرقية مماثلة لوزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى.

" البرقية الثانية "

>بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى السيد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول ذكرى غزوة بدر الكبرى فى العاشر من رمضان ، جاء نصها:

>السيد الفريق أول / صدقى صبحى

> القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

> فى العاشر من رمضان يحتفل المسلمون فى جميع بقاع الأرض بذكرى غزوة بدر الكبرى هذا اليوم المبارك الذى اهتدت به قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه ليكون يوماً للانتصار والفخار وتحرير الأرض فى أكتوبر المجيد ، وبهذه المناسبة الغالية ، يطيب لى أن أبعث لكم باسمى وباسم نواب المجلس بخالص التهانى القلبية وأرق الأمنيات سائلين المولى عز وجل أن تنعم مصرناً الأبية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار .

>وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ؛

> دكتور / على عبد العال

> رئيس مجلس النواب

>كما بعث المستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس ببرقية تهنئة مماثلة .

الجالية المصرية فى أوكرانيا تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان