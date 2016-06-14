10 يوليو بدء تسليم أراضى المرحلتين الـ2 و 3 بـ"بيت الوطن" للمصريين بالخارج

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضى المرحلتين الثانية والثالثة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، فى المدينة، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 10/7/2016 وحتى يوم الأحد الموافق 21/8/2016.

وفيما يتعلق بتسليم قطع أراضى المرحلة الثانية، المنطقة (أ)، قال المهندس علاء منيع: سيتم تسليم القطع:1، 4، 7، 8، 9، 13، 14، 15، 17، 22، 26، 30، 35، 36، 38، 39، 41، 48، 49، 52، 61، 62، 64، 70، 71، يوم الأحد 10/7/2016، والقطع: 72، 77، 79، 80، 82، 90، 92، 93، 103، 105، 106، 108، إضافة إلى القطع من 111 : 123، يوم الإثنين 11/7/2016، والقطع: 124، 125، 126، 131، 133، 137، 138، 140، 143، 146، 147، إضافة إلى القطع من 149 : 153، والقطع من 155 : 163، يوم الأربعاء 13/7/2016، والقطع من 165 : 169، والقطعة 171، والقطع من 175 : 179، والقطع: 183، 185، 186، 188، 193، 194، يوم الأحد 17/7/2016، والقطع من 195 : 198، والقطعة 200، والقطع من 204 : 210، والقطعة 212، والقطع من 216 : 219، يوم الإثنين 18/7/2016، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين 1/8/2016، لمن تخلف عن الاستلام بالمرحلة الثانية، المنطقة (أ)، فى المواعيد المحددة.

وبشأن تسليم قطع أراضى المرحلة الثانية، المنطقة (ب)، أضاف رئيس الجهاز: : سيتم تسليم القطع من 1 : 7، والقطع:9، 11، 14، 23، 24، 26، 27، 36، 40، 44، 45، 49، 51، 55، 56، 68، 77، 78، يوم الأربعاء 20/7/2016، والقطع: 80، 81، 89، 90، 91، 93، 94، 99، إضافة إلى القطع من 101 : 103، والقطع من 107 : 110، والقطعة 113، والقطع من 116 : 119، والقطعة 122، والقطع من 125 : 127، والقطعة 129، يوم الأحد 24/7/2016، والقطع: 130، 131، 135، 137، 139، إضافة إلى القطع من 141 : 154، والقطع من 157 : 162، يوم الإثنين 25/7/2016، والقطع: 163، 167، 168، والقطع من 170 : 173، والقطع من 175 : 178، والقطعة 181، والقطع من 183 : 186، والقطع: 189، 190، يوم الأربعاء 27/7/2016، والقطع: 191، 192، 197، 198، 199، 204، 205، 206، إضافة إلى القطع من 208 : 217، يوم الخميس 28/7/2016، موضحاً أنه تم تخصيص يوم الأربعاء 3/8/2016، لمن تخلف عن الاستلام بالمرحلة الثانية، المنطقة (ب)، فى المواعيد المحددة.

وبخصوص تسليم قطع أراضى المرحلة الثالثة، أشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة (أ)، وهى: 76، 89، 102، 107، 109، 110، 129، 130، 139، 142، 144، 182، 215، وذلك يوم الإثنين 15/8/2016، كما سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة (ب)، وهى: 15، 18، 19، 64، 86، 100، 134، 180، 203، وذلك يوم الأربعاء 17/8/2016، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الأحد 21/8/2016، لمن تخلف عن الاستلام بالمرحلة الثالثة، فى المواعيد المحددة.

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