ضبط طالبين بحوزتهم هاتف محمول محمل عليه أسئلة وإجابات مادة «الصرف» بسوهاج

مراسل«ONA»:

> تمكن مسئول كنترول بمعهد جرجا الآزهري بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط طالبين بحوزتهم هاتف محمول محمل عليه أسئلة وإجابات مادة “الصرف”.

كان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من قسم شرطة جرجا، من الخدمة الأمنية المعينة علي معهد جرجا الأزهري بنين، بضبط شخصين داخل فناء المعهد أثناء إنعقاد الامتحانات .

بالفحص تبين ضبط كل من “محمد أحمد عمر”، 25 سنة – طالب بكلية الشريعة والقانون ، و”محمد أنور أحمد إسماعيل”، 21 سنة – طالب بكلية الدراسات الإسلامية، ويقيمان بالشيخ جبر داخل فناء المعهد، حال دخول الطلبة لآداء الامتحانات ، وضبط بحوزتهم هاتف محمول عليه نموذج إمتحانات الصرف .

وبسؤالهما عن سبب تواجدهما قررا أنهما دخلا للإطمئنان علي بعض أصدقائهم الذين يؤدون الامتحانات،

وبسؤال “محمد عبد الرحمن عبد الشافي”، 38 سنة- مسئول كنترول بالمعهد، قرر ضبط المذكورين وبحوزة الثاني هاتف محمول محمل عليه أسئلة وإجابات مادة الصرف .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1134 – إداري القسم لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة.