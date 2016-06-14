تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«ولاية دواعش حلوان» لجلسة 2 يوليو

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش، فيما يعرف إعلاميًا بـ”ولاية دواعش حلوان”، إلى جلسة ٢يوليو.

كما قضت المحكمة بتغريم الشهود من الضباط بقطاع الأمن الوطني ١٠٠٠جنيه، لتخلفهم عن قرار المحكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد.

وكان المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد، تمهيدًا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين أن “قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، سعيًا منهم للالتحاق بذلك التنظيم بدولتي سوريا وليبيا، لاكتساب الخبرات القتالية، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية عديدة داخل البلاد”.