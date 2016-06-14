«الأرصاد»: الطقس غير مستقر خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم مغبرا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر شديد الإضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع المركز في بيان له اليوم أن يكون الطقس غدا رطبا على السواحل صباحا ومغبرا أحيانا نهارا والرياح شمالية غربية نشطة أحيانا تصبح معتدلة السرعة ليلا و البحر مضطرب نهارا فيما يصبح متوسط الموج آخر الليل في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

أما يوم الخميس يكون الطقس رطبا مع فرصة ضباب ــ أو ضباب خفيف ــ صباحا وغائما جزئيا شرقا وجنوبا مع ارتفاع تدريجي في الحرارة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.