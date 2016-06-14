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تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم ولاية حلوان" لـ2 يوليو

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تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم ولاية حلوان" لـ2 يوليو تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم ولاية حلوان" لـ2 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم ولاية داعش حلوان"، لـ2 يوليو للاطلاع، كما قررت المحكمة تغريم 3 من ضباط الأمن الوطنى ألف جنيه لكل منهما لعدم حضورهما جلسة اليوم للإدلاء بشهادتهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية 4 أشخاص، هم محمد عبد العظيم عبد الغفار، وعمرو إسماعيل الفران، محمد عبد الفتاح محمد، وخالد عبد الحليم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"تنظيم ولاية حلوان"

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