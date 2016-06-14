كفاية فول.. بدائل صحية ومتنوعة للسحور

كثير من الناس يعتقدون أن وجبة السحور يجب أن تكون مليئة بالوجبات الثقيلة الدسمة وخاصة الفول لقلة الشعور بالجوع خلال فترة الصيام وهذا معتقد خاطئ، لأن هناك أضرارا عديدة للأطعمة الثقيلة ويوجد بدائل صحية مفيدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم سامى توفيق استشارى الأمراض الباطنية والتغذية بجامعة عين شمس، أن أحد مظاهر الإسراف فى شهر رمضان هو تناول وجبات طعام ضخمة فى الفطار وعلى مائدة السحور.

ومن أضرار وجبة السحور الثقيلة: الحموضة، مشاكل النوم، الشعور بالانتفاخ والامتلاء، العطش الشديد، زيادة الطاقة وبالتالى عدم القدرة على الاسترخاء، وعسر الهضم، وفقاً لاستشارى الباطنة والتغذية.

وأشار توفيق إلى أن هناك بدائل صحية بديلة عن الفول والأكلات الدسمة التى تضر أكثر مما تنفع، وهذه البدائل لا تعتمد على الكم الكبير لإمداد الجسم بالطاقة لكنها تحتوى على الألياف بطيئة الامتصاص، وهذا يحفز خروج الطاقة ببطئ على مدار اليوم.

وهذه البدائل تشمل الآتى: العدس، القمح، الشوفان، البطاطس المسلوقة وليست المقلية، الخضروات بأنواعها، الفواكه أغلبها، وذلك مع تناول بعض من اللحوم البيضاء مثل الدجاج لإمداد الجسم لبعض البروتينات.

وأضاف استشارى الباطنة والتغذية، أن السحور يجب أن يكون خاليا من المخللات والأطعمة عالية السكريات، مع إضافة الخيار والخس والطماطم إلى وجبة السحور.

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