أخبار اليمن..وفاة 17 يمنيا وإصابة 1300 بسبب وباء حمى الضنك فى محافظة شبوه

ارتفع عدد ضحايا حمى الضنك بمديرية بيحان بمحافظة شبوه جنوبى اليمن إلى 17 شخصا من مختلف الأعمار فيا بلغ عدد المصابين بالحمى حتى اليوم أكثر من 1300 شخص تعرض منهم 58 لحالات نزيف.

وقال الدكتور صلاح السيد مدير مستشفى الدفيعة ببيحان أن هناك المئات من الحالات المصابة فى موجة هى الأعنف التى تعصف بالمديرية منذ أكثر من شهر وسط قلة الإمكانيات وضعف التجهيزات الخاصة بمكافحة الوباء.

وأضاف فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الإمكانيات لدى المحافظة لمكافحة الوباء محدودة، وليس بمقدور العاملين فى المجال الصحى سوى برامج التوعية لتعزيز السلوك المجتمعى فى إنجاح برامج مكافحته أو حملات الرش للمنازل ومصادر البعوض الناقل للوباء.

وأشار إلى أن هذه البرامج مهمة على الرغم من رصد وتسجيل حالات انتكاسة لبعض من المرضى التى سبق وان شفيت.

واكد الدكتور السيد أن الوضع الوبائى تجاوز الإمكانيات للقطاع الصحى وأصبح بالغ الصعوبة بالمديرية فى ظل تردى مختلف الأوضاع العامة بعد سيطرة مليشيات الحوثيين وصالح على المديرية وقلة المخزون الدوائى بمرافقها الصحية وانعدام الإمكانات الطبية اللازمة لمكافحة الوباء.

وجدد الدكتور السيد مناشدته لوزارة الصحة والمنظمات الصحية الدولية بضرورة العمل على تعزيز الجهود الصحية بالمديرية ودعمها من أجل انتشالها من الوضع الوبائى الحرج الذى تعيش فيه وتخليصها وبصورة نهائية منه.

وكان مكتب وزارة الصحة اليمنية فى شبوة جنوب شرق اليمن قد أعلن فى أواخر الشهر الماضى أن مديرية بيحان أصبحت مديرية منكوبة بسبب تفشى وباء حمى ووفاة 9 أشخاص ويزداد الوضع خطورة باكتشاف حالات إصابة جديدة بالملاريا والتى تخلصت منها المحافظة منذ العام 1996.

وحمى الضنك هى وباء يصيب المواطنين فى المناطق الحارة وينقل بواسطة أنواع معينة من البعوض وتشمل أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل وطفح جلدى متميز يشبه بطفح الحصبة ويتطور المرض فى نسبة قليلة من الحالات إلى حمى الضنك النزفية وحدوث انخفاض كبير فى ضغط الدم.

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