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مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

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مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال
جدد مستوطنون يهود الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء شديدة التوتر.وقال شهود عيان، أن اقتحامات المستوطنين تمت عبر بوابة المغاربة، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، موضحا أن غالبيتهم يرتدون لباسهم التلمودى، فيما حرص عدد كبير منهم على اقتحام الأقصى وهم حفاة وهو "تقليد تلمودي"، فى حين أحبط حراس الأقصى ومصلون عدة محاولات، لإقامة طقوس وصلوات تلمودية برحابه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الحارس محمود أبو رميلة، بحجة إزعاج مستوطنين، ولمحاولته منع أحد المستوطنين أداء طقوس دينية داخل المسجد.

وأضاف الشهود، أن حالة من التوتر المصحوب بالرقابة الحذرة تسود الأقصى، ومحيط بواباته الرئيسية، عقب هذه الاقتحامات المتتالية، فيما يتواجد فيه عدد كبير من المصلين الذين يحتجون بهتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية برحابه الطاهرة.
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