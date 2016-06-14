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أخبار الأردن.. توقيف داعية إسلامى إنتقد مشاركة الأردن فى التحالف ضد الجهاديين

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أخبار الأردن.. توقيف داعية إسلامى إنتقد مشاركة الأردن فى التحالف ضد الجهاديين أخبار الأردن.. توقيف داعية إسلامى إنتقد مشاركة الأردن فى التحالف ضد الجهاديين
أصدر مدعى عام محكمة أمن الدولة الاردنية قرارا بتوقيف الداعية الاسلامى امجد قورشة بعد انتقاده مشاركة المملكة فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش المتطرف، حسبما افاد مصدر قضائى الثلاثاء.

وقال المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس ان "مدعى عام محكمة امن الدولة اصدر قرارا بتوقيف قورشة 15 يوما على ذمة قضية بعد نشره شريط على موقع يوتيوب ينتقد فيه مشاركة الاردن بالتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الارهابى فى العراق وسوريا".

واضاف ان "مدعى عام المحكمة وجه للقورشة تهمة القيام باعمال لم تجزها من شانها تعكير صلات المملكة بدولة صديقة".

وقال قورشة فى شريط فيديو موجه إلى قائدى الجيش وسلاح الجو ومدير المخابرات "أنتم اخبرتونا والاعلام اخبرنا واعلامكم اخبرنا انكم تحاربوا الارهاب داعش مع ان قناعة عدد ضخم جدا من الناس الطبيعيين فى الشارع ان مهربى السلاح والمخدرات ولصوص السيارات فى الاردن هم اخطر علينا من داعش على الاقل بمائة ضعف".

واضاف "لقد بدأتم بالضرب فاكتشفنا كلنا والاعلام بين ان الضرب لايتم فقط على الذين تكلمتم عنهم وان هناك اناس من الجيش الحر وجبهة النصرة ونساء واطفال يموتون نتيجة الضربات التى تتفضلون (تقومون) بها".

وتابع "النبى اعلمنا ان هدم الكعبة حجرا حجرا اهون على الله من ان يراق دم امرء مسلم واحد".

وخلص "هناك موت وهناك حساب وهناك جنة وهناك نار وهناك عذاب وهناك رب وهناك جبار منتقم لازم نفكر بهذه الامور".

ويقول قورشة فى شريط فيديو اخر "أمريكا ألزمتنا وللاسف حكومتنا الضعيفة والهشة واجهزتنا الضعيفة دخلونا فى حرب لاعلاقة لنا بها ولا ناقة لنا بها ولا جمل".

وقورشة من مواليد 1967 متزوج ولديه أربع بنات وولد وهو حاصل على شهادة الدكتوراه وعمل استاذا فى كلية الشريعة فى الجامعة الأردنية ومقدم برامج تلفزيونية واذاعية.

ويشارك الاردن فى التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الذى يسيطر على مناطق شاسعة فى سوريا والعراق.
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