ضبط 50 منقبًا غير شرعيًا عن الذهب في البحر الأحمر

مراسل«ONA»:

> شنت قوات حرس الحدود بجنوب البحر الأحمر، الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة بعدد من الأودية الجبلية بمنطقة الفواخير التابعة لمدينة القصير والبرامية التابعة لمدينة مرسى علم، حيث تم ضبط عدد من المنقبين عن خام الذهب بشكل غير قانوني .

وأسفرت الحملة، بحسب بيان صادر عن مديرية أمن البحر الأحمر اليوم، عن ضبط أكثر من 30 سيارة ربع نقل، ونحو 50 منقبًا عن الذهب بشكل غير شرعي، وجارى عرضهم على النيابة العسكرية بعد تحرير المحاضر اللازمة.

> وأكدت مصادر أمنية، أن قوات حرس الحدود بجنوب البحر الأحمر داهمت الأودية الجبلية، لضبط المنقبين عن خام الذهب بمنطقة الفواخير والبرامية، وإستعانت بطائرة هليكوبتر خلال الحملة .

كما تمكنت من ضبط أعداد كبيرة منهم وضبط كمية من خام الذهب والأسلحة، وأن السيارات التى تم ضبطها أغلبها غير مرخصة، ويتم إستخدامها للتنقل داخل الأودية الجبلية، وتم إحتجاز المنقبين الذين تم إلقاء القبض عليهم داخل المكاتب الأمنية، لحين عرضهم على النيابة العسكرية.