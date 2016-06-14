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جهود مكثفة لانتشال جثتي غريقين بسوهاج‎

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جهود مكثفة لانتشال جثتي غريقين بسوهاج‎ جهود مكثفة لانتشال جثتي غريقين بسوهاج‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> كثفت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الثلاثاء، جهودها لإنتشال جثتي غريقين بنهر النيل خلف نادي المهندسين بسوهاج .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج بغرق شخصين بنهر النيل خلف نادي المهندسين بدائرة القسم .
> وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري الي مكان الحادث.

وبالفحص تبين غرق كل من”علي كامل حسين علي”، 34 سنة، حاصل علي ليسانس شريعة وقانون، و”أحمد عبد العال حماده عبد العال”، 23 سنة – عامل ،ويقيمان بناحية المحامده القبليه بدائرة مركز سوهاج .

بسؤال “أحمد حسن أحمد أحمد”، 37 سنة- مؤذن بالأوقاف، ويقيم بذات الناحية [ شاهد واقعة ]، قرر بأنه أثناء قيام المذكورين بالإغتسال بنهر النيل، إنزلقت قدم الأول وسقط بالنهر وحال محاولة الثاني إنقاذه سقط أيضاً وغرقا بالنهر، ولا زالت جهود قوات وحدة الإنقاذ النهري مستمرة لإنتشال الجثتين، وإتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثتين بأوصافهما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2023 – إداري القسم لسنة 2016 وجار العرض علي النيابة العامة .

 

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