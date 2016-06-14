بوتين يأمر إجراء اختبار مفاجئ واسع النطاق لجاهزية القوات المسلحة

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بإجراء اختبار مفاجئ واسع النطاق لجاهزية القوات المسلحة .

> ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوله إن ال24 الساعة الأولى من فعاليات الاختبار ، ستركز على تقييم قدرة القيادات المعينة بإدارة القوات وتنظيم عملياتها على الحشد السريع للقوات وأداء المهام المحددة.