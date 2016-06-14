أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بإجراء اختبار مفاجئ واسع النطاق لجاهزية القوات المسلحة .
> ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوله إن ال24 الساعة الأولى من فعاليات الاختبار ، ستركز على تقييم قدرة القيادات المعينة بإدارة القوات وتنظيم عملياتها على الحشد السريع للقوات وأداء المهام المحددة.
بوتين يأمر إجراء اختبار مفاجئ واسع النطاق لجاهزية القوات المسلحة
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بإجراء اختبار مفاجئ واسع النطاق لجاهزية القوات المسلحة .