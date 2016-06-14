أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«التموين»: إقامة 500 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات

Google+ Print
«التموين»: إقامة 500 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات «التموين»: إقامة 500 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات

معرض-للسلع-الغذائية

عقد الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،  اجتماعا مع فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة خير بلدنا للأمن الغذائي.

واتفق وزير التموين ونقيب الفلاحين، على تنفيذ مشروع غذائي مشترك يتضمن إقامة 100 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات كمرحلة أولي يتم زيادتها الي أكثر من 500 منفذ خلال الفترة القادمة علي أن تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى الجملة بتوفير كافة السلع الغذائية في هذه المنافذ من لحوم ودواجن وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وغيرها وتقوم مؤسسة خير بلدنا للأمن الغذائي بتوفير الخضر والفاكهة من المزارعين والمنتجين مباشرة وطرحها في هذه المنافذ.

وأكد حنفي، خلال بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه سيتم تصميم اسم وعلامة تجارية للمشروع الغذائي، وسوف يقام تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية ،مشيرا الي أن هذا المشروع يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن مساعدة الفلاحين والمزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية وتقديمها للمستهلك بدون وسطاء.

وقال الوزير: إنه تم بحث شراء مليون طن أرز شعير من المزارعين خلال موسم الحصاد عن طريق فتح باب توريد أمام المزارعين لتكوين احتياطي إستراتيجي من الأرز يكفي طوال العام لتوزيعه علي البطاقات التموينية وسلع النقاط وفي فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومنافذ جمعيتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه