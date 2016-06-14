«التموين»: إقامة 500 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات

عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة خير بلدنا للأمن الغذائي.

واتفق وزير التموين ونقيب الفلاحين، على تنفيذ مشروع غذائي مشترك يتضمن إقامة 100 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات كمرحلة أولي يتم زيادتها الي أكثر من 500 منفذ خلال الفترة القادمة علي أن تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى الجملة بتوفير كافة السلع الغذائية في هذه المنافذ من لحوم ودواجن وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وغيرها وتقوم مؤسسة خير بلدنا للأمن الغذائي بتوفير الخضر والفاكهة من المزارعين والمنتجين مباشرة وطرحها في هذه المنافذ.

وأكد حنفي، خلال بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه سيتم تصميم اسم وعلامة تجارية للمشروع الغذائي، وسوف يقام تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية ،مشيرا الي أن هذا المشروع يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن مساعدة الفلاحين والمزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية وتقديمها للمستهلك بدون وسطاء.

وقال الوزير: إنه تم بحث شراء مليون طن أرز شعير من المزارعين خلال موسم الحصاد عن طريق فتح باب توريد أمام المزارعين لتكوين احتياطي إستراتيجي من الأرز يكفي طوال العام لتوزيعه علي البطاقات التموينية وسلع النقاط وفي فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومنافذ جمعيتي.