محافظ الأقصر: تخصيص 3 مليون جنيه لتوصيل الخدمات للمناطق المحرومة

مراسل «ONA»:

شدد محمد بدر محافظ الأقصر علي ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل المتفاني لتوفير المياه للمواطنين وعدم قطع التيار الكهربائي موجها بتخصيص نحو 3 مليون جنيه لمد خطوط وشبكات مياه للمناطق المحرومة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الأقصر مساء الاثنين لمدة 4 ساعات والتي رافقه خلالها اللواء محمد يحي رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والمهندس حجاج عبده مدير شركة الكهرباء بالأقصر والعميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر وعدد من رؤساء المدن والقري.

وقال بيان صادر عن محافظة الأقصر اليوم، إن المحافظ تفقد خلال الجولة عدد من محطات مياه الشرب ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بمدن الأقصر والبياضية والطود، كما تابع سير العمل بمحطات الكهرباء ووحدات التوزيع وقام بجولة داخل لوحة توزيع الكهرباء بالعوامية والتي تغذي منطقة الأقصر.

وتابع المحافظ انتظام العمل بمحطة الطود المدمجة بطاقة 200 لتر في الثانية ومحطة نجع الوحدة بطاقة 30 لتر في الثانية ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية شرق السكة الحديد بمدينة الاقصر بطاقة 50 الف لتر مكعب في اليوم ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بنجع الخطباء.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال التي تجري بمحطات المياه الجديدة بالمحافظة وضغط الجدول الزمني حيث استمع المحافظ لشرح من اللواء محمد يحي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر عن مراحل العمل بمحطة الحبيل والتي تعمل بنظام “كومباكت” وتخدم قريتي البغدادي والحبيل كما تعمل علي مشاكل ضعف المياه بمنطقة المنشاة بالأقصر.

وقال يحي إن طاقة المحطة 10000 متر مكعب في اليوم وتبلغ تكلفة انشاؤها 28 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية شهر سبتمبر العام الجاري.

وأشار رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر إلى استمرار العمل بمحطة مياه القرنة بطاقة 400 لتر في الثانية والتي ستخدم منطقة الغرب بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 250 مليون جنيه ومن المنتظر انتهاء العمل بها بنهاية شهر سبتمبر أيضًا .

وأوضح أن العمل يجري بإنتظام داخل كافة محطات المياه لتوفيرها للمواطنين وعدم قطعها وكذلك محطات الصرف الصحي .

وخلال تفقده للوحة توزيع كهرباء الأقصر بمنطقة العوامية تابع المحافظ سير العمل بوحدات التوزيع وشبكات التغذية ومولدات الكهرباء كما تفقد سيارة الاختبار الجديدة لكشف وتحديد اعطال الكهرباء وصيانتها وتعد أحدث سيارة اختبارات المانية الصنع وسعرها حوالي 4 مليون جنيه تقريبا.

وتجول المحافظ داخل محطة توزيع العوامية 1 و2 والمعمل الهندسي وإدارة المخازن والإدارة العامة للجودة وإدارة التحكم ووحدة معايرة العدادات والتي انشئت باجمالي تكلفة 8 مليون جنيه للوحدة وتعمل علي معايرة عدادات جمهور المواطنين ومختلف الاغراض والقوي المحركة.

واستمع المحافظ لشرح من المهندس حجاج عبده رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن خطة القطاع لتوفير الكهرباء للمواطنين علي مدار اليوم حيث اشار رئيس القطاع بالاقصر إلى انه تم وضع خطة لمواجهة احمال الصيف وكذلك احمال شهر رمضان تضمنت الانتهاء من تنفيذ اعمال الصيانة بجميع مكونات الشبكة في نهاية شهر ابريل العام الجاري.

وكذلك الانتهاء من تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية لقطاع توزيع كهرباء الاقصر شركة مصر العليا باجمالي تكلفة 42 مليون جنيه منتصف شهر مايو العام الجاري بالاضافة إلى رفع قدرات المحولات القائمة التي بلغت نسبة احمالها حد معين واستيعاب اية احمال جديدة وتركيب محولات اضافية لمدن ومراكز المحافظة بالاضافة إلى المحولات القائمة، لمواجهة الاحمال، كما تم تدعيم شبكة الجهد المتوسط وذلك باضافة مغذيات جهد متوسط جديدة بغرض استيعاب اية احمال جديدة فضلا عن تحسين اداء الخطوط الهوائية جهد متوسط لرفع مستوي الاداء وتحسين اداء شبكة الجهد المنخفض وذلك بتركيب اعمدة جهد منخفض وموصلات معزولة بكميات كبيرة في نطاق المدن والمراكز بالمحافظة.

وأشار عبده إلى انه تم تدبير مخزون استراتيجي من كافة المهمات الكهربائية ( محولات قدرة – كابلات جهد متوسط – كابلات جهد منخفض – قواطع تيار بقدرات مختلفة – محولات قدرة بقدرات مختلفة ) مؤكدا ان هذا المخزون الاستراتيجي تم توزيعه كحصص إضافية علي جميع الشبكات لسرعة اصلاح الاعطال فور حدوثها كما تم تشكيل فرق طوارئ بكل هندسة وبكل شبكة بالاضافة إلى فرقة اصلاح الاعطال الرئيسية لحل مشاكل الانقطاع فورا.

ولفت وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر إلي أن انقطاعات التيار تكاد تكون محدودة جدا في المحافظة رغم زيادة الأحمال وأن أية أعطال قد تحدث تكون خارج إرادة الهندسة ومحدودة ولا تذكر ويتم التعامل الفوري معها مؤكدا انه لا توجد خطة تخفيف أحمال وان الأعطال قد تحدث نتيجة سرقة التيار والتوصيلات العشوائية.

من جانبه أشاد المحافظ بالجهود المبذولة في قطاعات الكهرباء والمياه مشددا علي ضرورة بذل المزيد من الجهد وتقديم الدعم للعمال والفنيين منوها إلى ضرورة حصر كافة الاحتياجات ومتطلبات شركة الكهرباء والمياه والمولدات التي تحتاج إلى تغيير وعمل اجتماع يضم كافة المسئولين عن المياه والكهرباء بالمحافظة ووضع خطة عمل تتضمن تدبير الاحتياجات ومطالب لتطوير الشبكات والمرافق وتحسينها بكافة انحاء المحافظة.

يشار إلى ان محافظ الأقصر كان قد عقد اجتماعا بديوان عام المحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية واوجه الانفاق والصرف للعام المالي الحالي بحضور اللواء عادل مهران السكرتير العام لمحافظة الأقصر ورؤساء المدن والمراكز وعدد من من مديرى المديريات ووكلاء الوزارة حيث وجه محافظ الأقصر محمد بدر بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصة بكل مركز ومدينة وترتيبها ضمن أولويات العمل تمهيدا لوضعها في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم مشددا علي ضرورة ان تتضمن الاولويات خدمات المواطن وتحسين المرافق مع التركيز علي دعم مشروعات المياه والصرف الصحي وتغطية الترع ووتجديد محولات الكهرباء ورصف الطرق وتقديم خدمات ملموسة للمواطن.