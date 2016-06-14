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بعد هزيمة الأهلي من المصري .. مارتن يول: واجهنا حظ سيئ

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بعد هزيمة الأهلي من المصري .. مارتن يول: واجهنا حظ سيئ بعد هزيمة الأهلي من المصري .. مارتن يول: واجهنا حظ سيئ

مبارة الأهلي والمصري

قال الهولندي مارتن يول، المدير الفني لفريق الأهلي، إن الفريق واجه سوء حظ غريب، خلال مواجهة المصري بالجولة 24 المؤجلة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد يول عقب المباراة أن الخطأ الدفاعي الذي وقع فيه الفريق خلال الدقائق الأربع الأولى من المباراة والذي تسبب في هدف مبكر للمصري، أثر كثيراً على الفريق.

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه درس فريق المصري جيداً قبل المباراة وتأكد من امتلاكه لمهاجم جيد، حيث قام بالتنبيه على المدافعين بمراقبته خلال اللقاء.

وأوضح مارتن يول أن المنافس أضاع الكثير من الوقت خلال المباراة، كما أن الوقت بدل من الضائع كان أكثر من الذي قدره الحكم بثماني دقائق فقط.

وشدد مدرب الفريق على ثقته الكاملة في استعادة اللاعبين لنغمة الإنتصارات خلال المباريات المقبلة من المسابقة .

مشيراً للموقع الرمي لناديه – إلى أن تراجع الفارق مع المنافس إلى خمس نقاط فقط، لن يؤثر على الفريق، خصوصاً وأن الفريق يحتاج إلى 4 نقاط فقط من الثلاث مباريات المتبقية.

 

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