بالفيديو.."أبوالبنات"بالإسماعيلية:"محتاج عملية بـ17 ألف جنيه ونفسى أعالج بنتى"

إبراهيم مسلم إبراهيم والشهير فى منطقته بالقصاصين فى الإسماعيلية بـ"أبو البنات" نظرا لأن لديه 3 بنات أكبرهن جنى 7 سنوات وأوسطهن زهراء 5 سنوات وأصغرهن ملك سنتين، عاش حياته كأى إنسان يبحث عن الزوجة والأبناء، وكان يسابق الزمن فى تكوين نفسه ويعمل ليلا ونهارا فى مهنة مبيض محارة حتى تفوق على جميع زملاؤه فى المهنة وأصبح أشهر صنايعى محارة فى بلدته إلى أن رزقه الله بالزوجة وبنى منزلا ريفيا متواضعا وأثثه ورزقه الله بأول بنت أسماها جنى لكنها أصيبت بمرض ضمور فى المخ وكهرباء زائدة فيه.

من هنا بدأت مأساة "إبراهيم" مع الأطباء من أجل علاج ابنته وعمل ليلا ونهارا من أجل توفير نفقات العلاج لابنته و"أول فرحته" وظل ينفق عليها لعدة سنوات لم يترك طبيبا إلا وذهب إليه بحثا عن علاج لابته الوحيدة، ثم رزقه الله بابنتين أخريين وأصبحن "الثلاثة" كل حياته، لكنه منذ عامين وأثناء تواجد إبراهيم فى عمله سقط من على السقالة ليصاب بكسر فى مفصل الساق اليسرى وبدأت رحلة علاج العائل الوحيد لأسرته، واصبح فى المنزل بدون عمل فقد باع عفش منزله للإنفاق على علاجه هو وابنته واستلف من كل أهل قريته لينفق على علاجه وابنته، وخرجت زوجته للعمل كعاملة نظافة فى شركة نظافة لأن "أبو البنات" يحتاج إلى عملية تثبيت مفصل وسداد ديونه وعلاج ابنته الكبرى .

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يقول "أبو البنات":" كنت أعمل مبيض محارة ومنذ ما يقرب من عامين سقطت من على السقالة وأصبت بكسر فى مفصل الساق اليسرى ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وأنا أتردد على الاطباء وبعت كل ما أملك وعفش منزلى، حيث قام الاطباء أخيرا بتحديد عملية تفصيل مفصل لى والعملية تتكلف 17 ألف جنيه وأنا انسان فقير وعاجز عن العمل ولا أستطيع سداد نفقات العملية، خاصة أن لدى 3 بنات أكبرهن تعانى من ضمور فى المخ وكهربا زيادة على المخ وتحتاج إلى علاج شهرى 800 جنيه حتى أننى اصبحت مديون لكل جيرانى وأصدقائى خاصة أننى ليس لدى أى مصدر رزق سوى مهنتى التى فقدتها عقب سقوطى من على السقالة".

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ويضيف "إبراهيم":" عايش فى بيت زى الزريبة وغير صالح للإنسانية وعرشه آيل للسقوط ونفسى أعيش اولادى عيشة آدمية" .

أما نسرين عصام الدين "زوجة إبراهيم"، فأوضحت أنها تعمل بمرتب شهرى 400 جنيه للإنفاق على منزلها بعد إصابة زوجها، لكن المرتب ضعيف جدا ولا يكفى "عيش حاف" بالإضافة إلى أن زوجها وابنتها مرضى وبحتاجة لعلاج شهرى.

وتمنىت "نسرين" أن يكون لها حمام خاص بها، مضيفة:"بروح عند الجيران لدخول الحمام خاصة أن منزلنا آيل للسقوط"، كما طالبت بأن تتعلم ابنتها جنى وتكمل تعليمها فى مدرسة التربية الفكرية بعد أن انقطعت عن الدراسة بسبب ظروفهم المادية الصعبة.

للتواصل مع الحالة

ت/ 01026548246

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