أفضل الأكلات "الموصوفة" بعد ممارسة الرياضة..السلطة والزبادى

بعد ممارسة التمرينات الرياضية يتطلب الأمر تعويضا غذائيا، ما يمثل إمدادا للجسم بالغذاء اللازم بعد فقدان الكثير من السعرات الحرارية.

وفي هذا السياق قدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، قائمة بأفضل الأكلات بعد ممارسة الرياضة وتتضمن الآتى:

1- إذا كنت تمارس رياضة اليوجا:فمن الضرورى تناول البروتينات لمساعدة العضلات على إعادة بنائها وإصلاحها، وترطيب الجسم من خلال شرب المياه والأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من المياه كالسلطة.

2- إذا كنت تمارس رياضة السباحة، فليس هناك شك أن السباحة تشعر المرء بالجوع، ويتطلب الأمر تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على الألياف والحبوب الكاملة والفاكهة الطازجة والفاصوليا والبروتينات، لأنها تساعد على توفير الكثير من المواد الغذائية للجسم وإصلاح العضلات.

3- فى حالة ممارسة رياضة الجرى:فيجب تناول بعدها بعض الأطعمة المهمة التى تساعد على تجديد مخازن الطاقة، مثل الكربوهيدرات والبروتين، الذى يتواجد فى البيض والزبادى والفاكهة والفول السودانى والشوفان، إنها أفضل وسيلة لإمداد الجسم بالطاقة وفرصة للشعور بالشبع .

4- إذا كنت تمارس رياضة المشى:فيجب تناول الأطعمة التى تحتوى على بعض الفيتامينات والمعادن والألياف وتناول المنتجات منخفضة الدهون مثل اللبن منزوع الدسم والجبن، ومن الضرورى الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم مثل الخضروات كالبروكلى والمشروم .

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